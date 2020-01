Un smartphone pensé pour l’outdoor débarque dans la boutique Free Mobile

Un nouveau smartphone fait son apparition dans la boutique en ligne de Free Mobile. Il s’adresse à ceux qui cherchant un modèle renforcé pour les activités en extérieur.

Il s’agit du smartphone Crosscall Core-X3. Celui-ci est proposé à 279 euros au comptant, mais également en 4 fois sans frais (72 euros puis 3 fois 69 euros) ou 24 fois sans frais (87 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros). Notez que l’accessoire X Dock, d’une valeur de 39,99 euros, est offert.

Pensé pour les activités outdoor, le smartphone Crosscall Core-X3 résiste à la pluie, à la neige, au vent et à la poussière. Côté caractéristiques techniques, il propose notamment un processeur quad-core 1,4 GHz avec 2 Go de RAM, un écran IPS 5 pouces HD, le mini-jack, un stockage 16 Go extensible par MicroSD, des capteurs photo 5 et 8 Mégapixels et une batterie 3 500 mAh.