Forfaits mobiles : Xavier Niel rafraîchit la mémoire de SFR en le taclant sur Twitter

Vous souvenez-vous du forfait 3 Go à 85€/mois de SFR avant l’arrivée de Free Mobile ?

Quand SFR a la mémoire courte, Xavier Niel n’est jamais très loin pour le lui rappeler. Tout est parti d’un tweet de l’opérateur de Patrick Drahi le 9 novembre. Dans ce post, SFR invite les internautes à se souvenir de “la sensation” ressentie quand “on n’avait pas activé le WiFi et qu’on gaspillait son forfait chez soi”.

Un bâton tendu pour se faire battre par Xavier Niel, plus actif que jamais sur Twitter depuis l’été dernier. La réaction du fondateur de Free est sans ambages : “Moi, je me rappelle quand vous faisiez payer 85€ pour appels et SMS illimités + 3 gigas de data”, a-t-il fusillé le 13 novembre.

Moi je me rappelle quand vous faisiez payer 85€ pour appels et SMS illimités + 3 giga de data https://t.co/tlufnXqLlI — Xavier Niel (@Xavier75) November 13, 2022

Si certains ont visiblement oublié la révolution de Free Mobile en 2012, percevant cette pique comme un manque de fair-play, le magnat des télécoms rétorque avec un tableau officiel des offres de l’époque de son rival.

Il y a dix ans, Free Mobile a bouleversé le marché lors de son lancement en cassant les prix avec ses offres historiques à 2€ et 19,99€/mois incluant alors 3 Go de données. Aujourd’hui, ses prix n’ont pas changé, mieux encore, son forfait premium intègre 210 Go. L’opérateur a non seulement redonné du pouvoir d’achat aux Français mais a aussi libéré les usages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox