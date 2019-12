Abonnés Free : attention au phishing reprenant le visuel des 20 ans de l’opérateur

Début décembre, Free a annoncé un jeu-concours avec des milliers de cadeaux à la clé pour célébrer ses 20 ans. Une arnaque tente de surfer sur la vague en reprenant le visuel créé pour l’occasion.

Nous avons en effet trouvé deux e-mails dans notre dossier “Courrier indésirable”. Ils indiquaient “Assistance[FREEBOX]” comme expéditeur et “Des Récompenses Exclusives Pour Nos Clients Fidèles” en guise de sujet.

Cela commence par “Le bonheur est quand vous vous sentez bien. Récompensez-vous maintenant et profitez de votre vie.”. L’auteur de la missive nous veut visiblement du bien. Il nous indique ensuite que notre “connexion a été sélectionnée pour une récompense exclusive”. Il suffit alors de cliquer et de compléter une petite étude pour en profiter.

Sauf qu’en appliquant les règles de base, à savoir regarder la véritable adresse d’expédition et les adresses intégrées aux liens, on se rend vite compte que rien n’a de lien avec l’opérateur. Tout comme le fait de devoir envoyer un courrier à l’étranger pour ne plus être sollicité devrait mettre la puce à l’oreille. Au moins la missive a-t-elle le mérite de ne pas piquer les yeux. On a effectivement déjà eu bien pire.

Rappelons pour terminer que vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/ ou https://www.signal-spam.fr. La société de sécurité Avast a également publié un guide pour éviter de se faire avoir.