Le saviez-vous ? Vous pouvez partager les contenus stockés sur le disque dur de votre Freebox avec vos amis

Vous voulez partager du contenu stocké sur votre Freebox avec vos collègues, vos amis ou votre famille ? Pour cela rien de plus simple, Freebox OS vous permet d’envoyer vos fichiers à n’importe quelle personne qui le souhaite. Ceci n’est cependant possible que pour les possesseur de Freebox Révolution, Freebox Mini 4K, Freebox One ou Freebox Delta

Pour ce faire, commencez par vous connecter à Freebox OS depuis mafreebox.freebox.fr. Ensuite allez dans l’explorateur de fichiers et sélectionnez le fichier ou le dossier que vous souhaitez partager.

Faites un clique droit sur ce fichier/dossier et ensuite cliquer sur “Partager ce dossier/fichier”.

Freebox OS vous demandera ensuite pendant combien de temps vous souhaitez que ce lien soit valable pour télécharger le ou les fichiers.

Une fois cette durée validée un lien de téléchargement sera généré et il ne vous restera plus qu’a l’envoyer à la ou les personnes qui le souhaitent.

Il faudra cependant faire attention à votre débit, l’envoi du fichier utilisera votre bande passante montante. L’envoi du fichier sera donc plus ou moins rapide et votre navigation pourra être ralentie en fonction de votre débit.

