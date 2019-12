Smartphones : quel terminal a été le plus vendu en 2019 ?

D’après la dernière étude sur les ventes mondiales de smartphones, le plus vendu au monde en 2019 serait un iPhone.

C’est en effet ce que révèle le cabinet d’analyse CounterPoint. L’iPhone XR d’Apple, avec ses 3.0% de parts de marché, a été le smartphone le plus vendu au monde lors du troisième trimestre 2019, mais également de l’année entière, puisqu’il est en tête de ce classement depuis le quatrième trimestre de 2018.

Au cours du troisième trimestre 2019, l’iPhone XR s’est placé en première position devant les Samsung A10, A15 ainsi que le Oppo A9 qui comptent respectivement 2,6%, 1,9% ainsi que 1,6% de parts de marché. A noter que sur ce trimestre, l’iPhone XR représente plus d’un quart des ventes de smartphones pour la Pomme. On remarque également la présence de l’iPhone 11 dans ce classement. Cependant, il n’est sorti qu’au mois de septembre, donc ces chiffres qui ne comptent que le troisième trimestre 2019 soit, les mois de juillet, d’août et de septembre, ne sont pas encore très représentatifs pour ce modèle. Pour rappel, l’iPhone 11 a été commercialisé le 20 septembre, il n’a donc été présent sur les étalages que quelques jours au cours de cette enquête.

Depuis le quatrième trimestre de 2018, l’iPhone XR domine ce classement mondial des ventes de smartphones. Cependant l’iPhone 11, avec son très bon départ, pourrait bien suivre la même voie que l’iPhone XR et même le détrôner d’ici le quatrième trimestre 2019.