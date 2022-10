Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Telecom victimes d’un nouvel acte de vandalisme très brutal

Suite à un acte de malveillance, un pylône utilisé par les quatre opérateurs mobiles s’est écrasé dans la Mayenne.

Le pire a malgré tout été évité. Dans la commune de Changé, au nord de Laval dans la Mayenne, un pylône TDF de 90 mètres de haut a été la cible de personnes malveillantes et a fini couché au sol. Les fautifs ont saboté les câbles maintenant l’installation et visiblement saccagés le local technique à proximité. Le pylône étant utilisé par Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Telecom, les télécommunications dans la région risquent de s’en retrouver impactés.

“Notre réseau mobile risque de subir quelques perturbations dans la région pour un temps indéterminé” explique Free Mobile sur les réseaux sociaux. L’opérateur affirme également qu’une enquête est prévue pour trouver les responsables de ce sabotage et que les services d’urgence ont été prévenus. D’après le préfet de la Mayenne, une intervention est en cours sur le site. Ce sabotage est particulièrement impressionnant puisque touchant un pylône massif. Heureusement, le lotissement situé à une cinquantaine de mètre de site à été épargné.

Les actes de sabotage à l’encontre des installations mobiles se sont multipliées depuis quelques années. Notamment lors des débuts du déploiement de la 5G à travers l’Hexagone, en pleine panique notamment lors de la crise du Covid-19.

