Le prix du forfait Série Free ne cesse de changer, et grimpe à nouveau

Free Mobile relance son offre 110 Go la plus onéreuse, il faudra compter 14,99€/mois pendant 1 an pour toute souscription jusqu’au 8 novembre.

Le prix de l’offre Série Free continue de faire le yoyo pour mieux s’aligner sur la concurrence tout en se montrant légèrement plus attractive.

A l’heure où les opérateurs tendent à augmenter leurs tarifs, Free Mobile garantit des prix inchangés pendant encore 5 ans sur ses offres historiques uniquement. Le prix forfait de son forfait intermédiaire change quant à lui plusieurs fois par mois, entre baisse et augmentation. Pas évident de flairer le bon plan. Ce 26 octobre, l’opérateur décide de proposer son offre 110 Go (18 Go en roaming) à 14,99€/mois pendant 1 an contre 12,99€ et 13,99€ précédemment. C’est la seconde fois en l’espace d’un mois que Free Mobile propose un tarif aussi élevé. Les abonnés basculeront ensuite automatiquement vers le forfait 5G 210 Go à 19,99€/mois.

De son côté, Red by SFR propose une offre 100 Go à 17€/mois ,B&You affiche un tarif de 15,99€ pour la même enveloppe de data contre 17,99€ pour Sosh. Au jeu des comparaisons, Free Mobile propose plus de gigas à un prix plus attractif, soit 1 à 3€ de moins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox