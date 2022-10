Les internautes se lâchent sur les réseaux : Reef lance sa 1ère boutique pour écraser Free, Xavier Niel ne se laisse pas faire, un démarcheur SFR hors-sujet

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Reef lance sa 1ère boutique, attention les horaires d’ouverture conviendront qu’aux insomniaques. Il s’agit en réalité d’un montage plus vrai que nature.

Horaires d'ouverture : de 00h23 à 5h12 uniquement le dimanche et jours fériés 🙂 https://t.co/5g2kPeCBo9 — Reef ☎️ (@reef_telecom) October 25, 2022

Le buzz du jour sur Twitter. Xavier Niel se fait insulter, et décide de répondre à sa manière.

Ta meuf t’a trompé avec ta freebox ou quoi ? https://t.co/e1j8LtZEmh — Xavier Niel (@Xavier75) October 25, 2022

Les premiers kits mains-libres, hilarant !

Quand l’école 42 dévoile le premier ReefPhone, ou plutôt le rudimentaire phone !

Test exclusif du nouveau ReefPhone : un son tellement pur qu'on dirait qu'on est à côté. On ne regrette pas les autocollants 42 dans les publicités, merci @reef_telecom ! Notre note : ⭐⭐⭐⭐⭐. pic.twitter.com/6Xih1vnxve — 42 (@42born2code) October 19, 2022

Quand un démarcheur de SFR par téléphone ment ouvertement pour arriver à ses fins. Free Mobile n’a pas de réseau mobile ? Ah bon ?

Démarcheur @SFR par téléphone :

" @free n'a pas de réseau mobile, ils utilisent le réseau d'Orange"

"Free n'affiche pas les vrais débits, nous les 2 Gb/s* c'est réel".

" Free n'a pas de forfait Go illimités" * les 2 Gb/s sont pourtant "partagés" sur le site de SFR — Théo Denoyelle (@theo_denoyelle) October 24, 2022

