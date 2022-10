La prochaine norme USB promet des débits pouvant aller jusqu’à 120 Gbit/s

L’USB4 version 2.0 montre déjà des capacités impressionnantes.

Un transfert de fichier volumineux en un clic ou presque. L’USB Implementers Forum (USB-IF) annonçait publiquement hier la spécification de l’USB4 version 2.0, succédant à nos ports USB3 type-C actuellement en commerce. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la technologie semble prometteuse.

En effet, l’organisation annonce un fonctionnant allant jusqu’à 80 Gbit/s, accessible en utilisant des câbles passifs USB4 Type-C 40Gbit/s déjà existants en plus de nouveaux câbles USB Type-C 80 Gbit/s. Avec cette amélioration, il s’agit donc d’un doublement de la bande passante maximale agrégée.

Mais pour les plus technophiles, il sera possible d’aller encore plus loin. Si vous le choisissez et optez pour une configurationa symétrique, le transfert pourra donc aller jusqu’à 120 Gbit/s dans un sens, en utilisant trois lignes à 40 Gbit/s. Cela pourra concerner l’envoi ou la réception de données. Une fois le port connecté, “le processus de découverte USB4 géré par le logiciel système déterminera si le mode de fonctionnement préféré est la configuration à 120 Gbit/s. Après une connexion initiale à 80 Gbit/s, le port passera ensuite à un fonctionnement à 120 Gbit/s“, explique Brad Saunders, Président du conseil d’administration et PDG de l’USB-IF.

Cependant, il est reconnu que l’usage pour de tels débits sera avant tout réservé à un public de niche. Les produits mettront cependant du temps à arriver dans nos magasins, “au moins 12 à 18 mois” d’attente selon USB-IF.

Source : Ars Technica

