Internet par satellite : Amazon lance sa tentative de concurrencer Starlink

Amazon prépare le coup d’envoi de Kuiper, son projet pour proposer l’internet par satellite à travers le monde. Malgré un certain retard, l’alternative à SpaceX devrait être lancée en temps et en heure.

Le géant américain annonce dans un communiqué le décollage des deux premiers satellites de sa constellation pour début 2023. Le but étant de proposer de l’internet satellitaire à travers le globe et le décollage doit se faire à la base de Cap Canaveral, en Floride.

Ces satellites sont des prototypes et doivent être terminés durant le dernier trimestre 2022. Ils seront envoyés dans l’espace grâce à une fusée Vulcan Centaur conçue par ULA, spécialiste de l’aérospatial.

Ces prototypes auront pour but de collecter des données en provenance de l’espace et de les recouper avec celles fournies par les laboratoires d’Amazon. L’objectif étant de permettre à Amazon de « tester la façon dont les différentes pièces du réseau fonctionnent ensemble » pour que ses équipes puissent finaliser le projet.

3236 satellites doivent être mis en orbite d’ici à la fin du projet et 92 lancements ont déjà été organisés. A la base, le lancement de ces prototypes devait se faire à la fin de l’année, mais malgré ce retard, Amazon entend bien lancer son offre avant juillet 2026. Sa licence obtenue aux États-Unis l’oblige à déployer la moitié des satellites d’ici à quatre ans et le reste doit être mis en orbite en 2029 au plus tard. L’objectif final est de couvrir 95% de la population mondiale, y compris en France.

Source : Amazon via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox