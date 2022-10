Pour lutter contre le piratage, Google s’est vu demander de supprimer 6 milliards de pages Web

Les ayants-droits n’hésitent pas à réclamer la suppression de plusieurs pages web lorsqu’ils diffusent leurs contenus. Google a reçu de nombreuses demandes.

Cela en fait des pages à supprimer. Le moteur de recherche vient de passer un cap : au total plus de 6 milliards de pages ont fait l’objet d’une demande suppression des résultats de recherche suite à une infraction aux droits d’auteurs.

Bien sûr, plusieurs pages peuvent être concernées pour un même nom de domaines. La preuve : le nombre de domaines concernés est bien plus réduit (environ 4 millions) et 400 domaines sont responsables de 41% des suppressions. Ce sont tout de même plus de 326 000 ayants droits qui sont concernés et plus de 330000 organisations à l’origine du signalement.

La plupart de ces demandes concernent une suppression de l’URL dans les résultats de recherche ou une mise sur liste noire préventive. Google rassure cependant être vigilant : il n’accepte pas toutes les demandes.

A titre d’exemple, le géant américain n’obtempère pas forcément s’il y a l’utilisation du mot téléchargement dans un article sur la sortie d’une oeuvre musicale, si des demandes proviennent pour des personnes se faisant passer pour des titulaires de droits ou si des réclamations frauduleuses sont postées.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox