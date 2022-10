Canal+ annonce un problème technique à ses abonnés

Canal+ 4K-UHD et le canal Événement 4K sont Ko temporairement.

“À la suite d’un problème technique, nous ne sommes plus en mesure de diffuser des contenus live en UHD sur Canal+ UHD ou Canal événement 4K”, a fait savoir le 3 octobre l’assistance Canal. Pour l’heure, les équipes techniques font leur maximum pour résoudre “cet incident rapidement”.

En revanche l’ensemble de l’offre UHD reste disponible à la demande, soit une centaine de films et séries dont les derniers Box Offices ainsi qu’une sélection de documentaires et spectacles.

Pour rappels, les contenus live en 4K de Canal+ sont accessibles aux abonnés utilisant un décodeur Canal+, l’Apple TV 4K, le décodeur TV4 et TV UGH d’Orange, la Bbox 4K de Bouygues Telecom, les Samsung Smart TV postérieures à 2015, les téléviseurs Sony compatibles 4K sous Android et LG hors 2018, la Nvidia TV Shield et Pro, les Smart TV Hisense ou encore les Amazon Fire TV, Cube et Stick 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox