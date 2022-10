Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Prime Gaming, dont deux opus de licences cultes

Tous les mois, Amazon Prime permet à ses abonnés de télécharger gratuitement plusieurs jeux sur PC. Voici la sélection Prime Gaming du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop ainsi qu’aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Durant ce mois d’octobre, 6 jeux sont disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes et ce jusqu’au 1er novembre. Certains jeux peuvent nécessiter l’installation d’une plateforme spécifique, mais toujours gratuite.

L’univers post-apo de Fallout 76 à découvrir en multi-joueur.

Parmi les jeux bethesda, deux sagas de RPG s’affrontent : le médiéval fantastique de The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion…) et la science-fiction post-apocaplyptique grinçante de Fallout. Pendant le mois d’octobre, vous pouvez découvrir la nouvelle mise à jour majeure de Fallout 76 : The Pitt. Dans des États-Unis toujours dévastés par la guerre nucléaire, vous voyagerez au-delà des frontières des Appalaches, jusqu’à Pitt, une région de terres industrielles désolées parasitées par des conflits et baignées de radiation. Une toute nouvelle région à explorer.



Vous pouvez récupérer le jeu complet sur Microsoft Store, en vous rendant sur votre page Prime Gaming et sélectionnant Fallout 76. Vous y récupérerez un code qu’il faut saisir directement depuis le magasin d’application. Une fois connecté à ce dernier, cliquez sur votre compte en haut à droite de votre écran et sélectionnez “utiliser un code ou une carte-cadeau”, puis saisissez le code. Vous pourrez ensuite installer le jeu quand vous le souhaiterez.

Gérez votre empire, affrontez nains, orques et elfes dans Warhammer Total War II

Autre licence bien connue dans son genre : le deuxième opus de la série Total War se déroulant dans l’univers bien connu de Warhammer est disponible. Bâtissez ainsi des cités durant des millénaires mais pouvant être rasées par un ennemi passé entre les mailles de vos filets, faites évoluer vos armées et vos généraux pour les rendre presque invincibles et faites face aux Légions du Chaos déferlant sur le monde. Mais attention, l’ennemi pourrait bien venir de vos voisins également… Ne relâchez pas votre attention, il s’agit d’une guerre totale.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Glass Masquerade : origins à récupérer sur Legacy Games

Dans une toute autre ambiance, un jeu de puzzle plutôt artistique inspiré par l’art décoratif du 20e siècle est également proposé avec Prime Gaming. A vous d’assembler les bonnes combinaisons pour avancer.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

3 jeux supplémentaires à récupérer via Amazon Games

Bien longtemps après le passage de l’ombre, quand les dragons dominaient encore les cieux où brillaient d’innombrables étoiles, vint l’âge des guildes. Forgerons, bergers, clercs… Chaque corporation protégeant jalousement ses connaissances secrètes. Les tisserands faisaient également partie de ces guildes. Dans Loom, aidez le jeune Bobbin à secourir sa guilde et vous parviendrez peut-être à sauver l’univers d’une indicible catastrophe.



Plus récent malgré une esthétique rétro, Hero’s Hour est un jeu de rôle stratégique accessible, mais profond et riche en contenu. Prenez le contrôle de votre héros, explorez le monde, bâtissez votre ville, menez des combats rapides, faites monter votre héros de niveau et assemblez une armée assez grande pour éliminer vos adversaires… avant qu’ils ne vous éliminent.

Enfin, Horace est un jeu de plates-formes classique scénarisé truffé de références à la culture populaire qui donnera un sourire nostalgique à tout joueur qui apprécie l’époque du 8 et du 16 bits ! Apprenez à maîtriser vos capacités robotiques les plus puissantes pour réunir Horace et sa famille longtemps disparue. Une aventure à travers le monde, mais aussi le temps et l’espace, pour sauver l’humanité d’une destruction totale.



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

