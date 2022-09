Orange lance une promo alléchante pour tous ses abonnés, même Sosh

Avis aux mélomanes, Deezer est proposé au prix d’1€/mois pendant six mois pour les abonnés Orange et Sosh.

Une nouvelle vente flash pour les abonnés de l’opérateur historique et de sa marque à bas prix. Dès aujourd’hui et jusqu’au 28 septembre, ils peuvent bénéficier de Deezer Premium pour 1€/mois pour une durée de six mois. Une fois la période promotionnelle terminée, l’offre repasse à 10.99€/mois mais vous pouvez résilier avant la date limite si vous le désirez, l’offre étant sans engagement.

A noter, pour en bénéficier il est impératif de ne pas avoir été abonné à l’option Deezer Premium dans les 12 derniers mois. Ce service vous donne accès à 90 millions de titres en son haute qualité et sans publicité, avec une application disponible sur de nombreux appareils : mobile, tablette, PC, Mac, TV… D’autres fonctionnalités sont de la partie, comme le Flow, créant une playlist infinie basée sur vos écoutes et vos favoris, le téléchargement pour ne pas perdre votre musique lorsque la connexion est absente… La plateforme française a également récemment amélioré son système d’affichage des paroles en ajoutant la traduction de certaines chansons.

