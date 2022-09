Vente d’OCS : Canal+ tarde, Warner se positionne, Mediawan se retire

Alors que les négociations traîne entre Orange et Canal+ autour de la cession d’OCS, Warner tente sa chance.

Qui pour reprendre OCS et ses 3 millions d’abonnés ? Lancé il y a quatorze ans, le bouquet de chaînes est en vente depuis près de 24 mois Pas rentables, OCS aurait accumulé entre 400 millions et 500 millions d’euros de pertes depuis ses débuts, Orange cherche donc à s’en séparer. Premier candidat au rachat, Canal+ est entré il y a plusieurs mois en négociations avancées avec l’opérateur historique français pour la reprise de l’entité Orange Content, dans laquelle figurent OCS mais également Orange Studio, qui produit et distribue des films. La filiale de Vivendi détient déjà 33 % d’OCS (les 67 % restants étant détenus par Orange) et propose déjà le catalogue d’OCS au sein de ses propres offres, c’est d’ailleurs son premier distributeur.

Si un accord semblait en passe d’être conclu courant septembre, le processus traîne selon les informations des Echos. Le groupe Canal+ se montrerait exigeant en demandant le versement d’une centaine de millions d’euros pour rembourser une partie de la dette. Orange ne serait pas contre à condition de garantir le maintien de l’emploi des 60 salariés d’OCS.

Cette lenteur dans les négociations pourrait bien profiter à un nouveau candidat de taille, Warner. Le géant américain s’est positionné cet été, confirme le quotidien. A l’heure où il prévoit de lancer son service de streaming HBO Max en France en 2024 soit à l’issue du contrat de distribution entre OCS et HBO, Warner pourrait en cas de rachat, empocher 3 millions d’abonnés d’un coup, acquérir un bouquet de chaînes déjà en place et obtenir possiblement à l’avenir une position confortable dans la chronologie des médias.

Pour le rachat d’OCS, un autre nom circule, le britannique Sky. En revanche, Mediawan aurait décidé de retirer son offre.

