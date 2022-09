Le propriétaire de M6 relance la vente de la chaîne

Après un échec pour une fusion avec TF1, le groupe Bertelsmann a relancé la machine pour parvenir à céder M6.

Il faudra faire vite. Vendredi dernier, TF1 et M6 annonçaient mettre fin à leurs fiançailles face à des exigences anti-concurrentielles ne correspondant pas à leur vision du projet. Cependant, le propriétaire de la Six a du vite rebondir pour parvenir à se délester de M6 comme prévu. D’après les informations de Capital, le processus a été relancé mardi 20 septembre.

Il demande ainsi aux candidats de déposer leurs offres d’ici au 23 septembre prochain, dans le but de boucler la procédure d’ici début 2023. Cet empressement est dû à une réglementation française stricte concernant la vente de chaînes présentes sur la TNT. Un groupe propriétaire d’une chaîne émettant sur la TNT est en effet interdit de vente durant les cinq ans suivant le renouvellement de son autorisation d’émettre et pour M6, cette échéance est fixée au 6 mai 2023. En comptant toutes les démarches administratives, notamment l’examen de l’Arcom et le dépôt d’un renouvellement de la fréquence, il faudra donc tout avoir mis en place début 2023. Sans quoi Bertelsmann devra continuer à s’occuper de la chaîne pour les cinq années à venir.

La liste des candidats ne sera pas dévoilée avant la fin des dépots de candidatures, mais les regards se tournent bien sûr vers ceux ayant été devancés par Bouygues en 2021. Parmi lesquels Xavier Niel, Mediaset, Vivendi ou encore Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque qui n’a pas encore trop investi dans les médias français pour risquer trop d’opposition d’un point de vue concurrentiel. D’autres pourraient également être intéressé, la valeur en bourse de M6 ayant beaucoup baissé depuis 2021 et pouvant ainsi rendre un rachat moins onéreux. Le profil de Maxime Saadé, s’étant récemment porté acquéreur de la Provence a également été évoqué.

