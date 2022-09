Les internautes se lâchent sur les réseaux : “on n’a pas fini de refuser les codes Canal”, Bouygues Telecom très décontracté avec ses pratiques critiquées

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

La France parmi les pays où le Gb est le moins cher, on dit merci qui ? Et L’Italie aussi. La différence est assez stupéfiante entre le premier de la liste l’Israël (0,04 dollars) et le dernier l’île de Sainte-Hélène (41,06 dollars).

Average cost of 1GB of mobile data (in US$) 🇮🇱ISL: 0.04

🇮🇹ITA: 0.12

🇮🇳IND: 0.17

🇫🇷FRA: 0.23

🇵🇰PAK: 0.36

🇹🇷TUR: 0.39

🇨🇳CHN: 0.41

🇲🇾MAS: 0.45

🇨🇴COL: 0.49

🇦🇺AUS: 0.57

🇸🇦KSA: 1.52

🇩🇪GER: 2.67

🇯🇵JPN: 3.85

🇦🇪UAE: 4.29

🇺🇸USA: 5.62

🇨🇦CAN: 5.94

🇰🇷KOR: 12.55

🇸🇭SHN: 41.06 — World of Statistics (@stats_feed) September 11, 2022

Le comédien de la chaîne l’Equipe 21, Pierre-Antoine Damecour n’a pas hésité à tourner en dérision la soirée ratée de Canal+ lors de la reprise de la Ligue des Champions et le match opposant la semaine dernière le PSG à La Juventus de Turin. Entre 100 000 et 200 000 abonnés ont été privés de la rencontre à cause d’un incident dont la nature n’a pas été encore révélée.

Grosse galère sur Canal hier, du coup qui veut mes codes pour Tottenham-OM ? 😅#EDG pic.twitter.com/4NFXZ8GKq4 — Pierre-Antoine Damecour (@padamecour) September 7, 2022

Apple serait une perte de vitesse en matière d’innovation ? Après la chiffonnette, certains sont en extase de l’un des seules nouveautés de l’iPhone 14 Pro !

Wouaww quelle innovation technologique spectaculaire ! Faut arrêter au bout d'un moment de faire passer pour du génie des trucs franchement basiques. — Shiroyasha (@Shiroyashaax) September 8, 2022

De pire en pire ! C’est la porte ouverte aux débranchages sauvages.

Je déteste faire ça. @SFR @XpFibre ma mère vient de subir son 10ème débranchement fibre en moins d'un an. (44400). Le technicien, qui nous a envoyé la photo de l'armoire, a indiqué "Ne plus vouloir venir rebrancher" car "Il faut que SFR refasse l'armoire". pic.twitter.com/Hge3h5WVG9 — Vincent Voyer (@vvoyer) September 6, 2022

Les augmentations de prix automatique de Bouygues Telecom, des pratiques dérangeantes mais légales. Si l’opérateur en abuse, il aime s’en justifier en toute décontraction : ” il faut vivre avec son temps”.

En toute décontraction, Bouygues Telecom assume les pratiques commerciales déloyales.https://t.co/HdbmIfW2db pic.twitter.com/Dmy2GdnCiL — Quai2Saône (@QSaone) August 31, 2022

