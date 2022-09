La fibre optique représente 51% des abonnements fixes, trois logements sur quatre sont éligibles

L’Arcep a publié son observatoire du marché du haut débit et du très haut débit fixe et annonce un déploiement toujours élevé de la fibre optique dans l’Hexagone.

Avec un cap fixé à 100% de couverture en 2025, le déploiement de la fibre optique continue, malgré un ralentissement. Au cours du deuxième trimestre 2022, 1,2 millions de locaux ont été rendus raccordables à la fibre, soit 20% de moins que lors du deuxième trimestre 2021.

Ainsi, au total et au 30 juin 2022, 32 millions de locaux étaient éligibles aux offres fibre optique dans l’Hexagone. Avec 16% de foyers en plus qu’il y a un an, environ trois quarts des locaux sont ainsi éligibles.

Les zones moins denses d’initiative publique (RIP) ont ainsi accueillis près de 800 000 nouveaux locaux éligibles tandis que les zones moins denses d’initiative privées ont enregistré 250 000 nouveaux locaux. Un rythme globalement comparable à celui de l’année dernière, précise le régulateur des télécoms. Quant aux zones AMEL (appels à manifestation d’engagements locaux), elles enregistrent un déploiement dépassant les 400 000 locaux éligibles à la fin du second trimestre 2022.

Du côté des zones très denses, “le rythme insuffisant perdure” déplore l’Arcep avec une production de nouvelles lignes en baisse de plus d’un quart par rapport à la même période de l’année. A noter, en zone AMII, environ 87% des locaux des communes sur lesquelles Orange s’est engagé ont été rendus raccordables, contre 94% pour les locaux où SFR est gestionnaire.

20 millions d’abonnement à très haut débit

Au total, lors du second trimestre 2022, 825 000 nouveaux abonnements à la fibre optique ont été souscrit en atteignant 16.3 millions. Il représente 82 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et devient pour la première fois majoritaire en France : 51 % des abonnements internet à haut et très haut débit sont désormais en fibre optique (+ 11 points en un an). A l’opposé, les abonnements en haut débit (ADSL…) sont toujours en baisse avec 2.6 millions d’abonnement en moins, pour un total de 11.8 millions à la fin du premier semestre.

