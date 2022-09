Google veut des appels plus clairs sur Android

Un smartphone sert aussi à téléphoner, et Android se penche sur une amélioration en ce sens.

Bientôt fini de faire répéter son interlocuteur parce qu’un passant fait trop de bruit ? Une fonctionnalité a été dénichée sur la première version bêta d’Android 13 du trimestre, nommée “appel clair”. Cette dernière a pour ambition de réduire “les bruits de fond pendant les appels”.

Si pour l’instant rien n’a été officialisé, la fonctionnalité est bel et bien présente et l’expert Mishaal Rahman l’ayant découverte indique même aux testeurs comment l’activer. D’après les images partagées par celui-ci, on peut lire que cette fonctionnalité “Clear Calling” est compatible avec la plupart des réseaux mobiles mais n’est pas disponible pour les appels WiFi. Bonne nouvelle, le contenu d’un appel téléphonique réalisé avec cette fonctionnalité n’est pas envoyé à Google, certifie la firme de Mountain View.

Source : The Verge

