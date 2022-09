Envoyé Spécial suit le déploiement de la fibre : travail bâclé, formation improvisée…

Les sous-traitants et les opérateurs sont dans le viseur d’Envoyé spécial dans un reportage intitulé “Fibre optique : friture sur la ligne” diffusé ce soir sur France 2.

Les problèmes concernant le déploiement de la fibre optique en France sous les projecteurs. Ce soir en prime-time, Envoyé Spécial diffusera son enquête “Fibre optique : friture sur la ligne“.

Dans un premier extrait visionnable sur le site de France info, on peut par exemple suivre un journaliste se faisant passer pour un futur technicien en plein stage de découverte. Avec sa caméra cachée, il suivra ainsi le quotidien d’un formateur et technicien travaillant pour un sous-traitant d’un opérateur et documente ainsi certains problèmes.

Lors d’une intervention, on peut par exemple voir ce même technicien percer un mur porteur a plusieurs reprise, sans avertir l’abonnée de son erreur ou corriger le tir en rebouchant ou nettoyant derrière lui. Le tout en expliquant avoir fait signer un formulaire qui, pour lui, le décharge de toute responsabilité.

L’angle de la formation est également brièvement abordé lorsqu’il explique avoir déjà formé certains intervenants en deux jours ou encore se vanter de n’avoir jamais bricolé de sa vie.

La problématique de la qualité du déploiement de la fibre fait régulièrement parler d’elle dans les télécoms, la présidente de l’Arcep n’hésitant pas à appeler à plus de rigueur.

