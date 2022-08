Apple reste le meilleur protecteur de la vie privée, contrairement à Google, Facebook et consorts

Une nouvelle étude de StockApp montre qu’Apple est toujours l’entreprise des GAFAM collectant le moins données personnelles en 2022.

La problématique des données personnelles, de leur protection ou de leur collecte reste importante dans le milieu de la tech. La firme Stockapps a publié récemment une infographie démontrant les différences de politique des différents GAFAM. Apple est de nouveau le meilleur élève, avec “seulement” 12 types de données collectées.

Dans le cas de la firme de Cupertino, ces données sont d’ailleurs utilisées surtout pour l’utilisation des comptes Apple ID/ iCloud. Une stratégie menée de longue date, où Apple ne veut pas miser sur la publicité. Google, son concurrent direct du moins du point de vue des smartphones, est au contraire celui qui collecte le plus de données. De plus, le géant est également l’acteur collectant la plus grande variété d’informations (39 catégories différentes), utilisées entre autre pour la publicité ciblée.

Facebook et Twitter sont assez loin derrière la firme de Moutain View, mais collectent également plus de données que de raison. A noter cependant, chez Facebook la majorité des données collectées sont directement saisies par les utilisateurs. Certains alternatives à Google existent pour protéger ses données, comme par exemple des navigateurs ou des moteurs de recherche mettant en avant la protection des données (Duckduckgo etc.), mais pour ce qui est des réseaux sociaux, leur fonctionnement se base généralement sur ce type de données. Une alternative viable et adopté par tous peut être plus compliquée à trouver.

