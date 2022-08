Les attentes des abonnés Free Mobile, une nouvelle interface divise les abonnés Freebox… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’eSIM se fait attendre chez les plus anciens abonnés Free Mobile

Plusieurs fois par mois, la liste de mobiles compatibles avec la voix 4G et la voix sur WiFi est mise à jour par Free. Cette fois, de nombreux smartphones de la marque Samsung ont intégré une compatibilité avec la voix sur WiFi mais aussi avec la voix en roaming, qui est pour l’instant uniquement disponible aux USA. Si la liste est longue et de plus en plus d’abonnés se réjouissent d’y accéder, d’autres attendent cependant encore un autre changement : l’arrivée de l’eSIM pour les anciens abonnés. Au point que certains sont prêts à quitter l’opérateur, se sentant délaissés…

L’offre Série Free toujours privée de VoLTE et VoWiFi, certains s’interrogent

L’offre 90 Go de Free a légèrement évolué la semaine dernière avec plus de data pour le roaming à l’international, au même prix. Cependant, deux absentes se sont fait remarquer : la voix sur WiFi et la voix sur 4G. On sait que l’opérateur entend les proposer bientôt, mais pour certains, cela rend l’offre intermédiaire censée être alléchante moins intéressante.

D’autres cependant considèrent qu’il s’agit d’une bonne porte d’entrée chez Free Mobile, même en étant abonné Freebox.

Le changement ne fait pas forcément l’unanimité sur Prime Video

Il y a enfin du neuf pour les utilisateurs de Prime Video. Amazon a annoncé le 18 juillet dernier refondre intégralement son interface et jusqu’à présent, le changement n’était pas visible sur les Freebox. C’est désormais chose faite et la nouvelle interface est également en cours de déploiement sur Apple TV 4K. C’était la principale source des critiques du point de vue de l’expérience utilisateur : une interface jugée trop peu intuitive. Cependant, certains s’y étaient faits et l’expérience semble déjà leur manquer, à voir si cette version revisitée arrivera à être adoptée par le plus grand nombre !

La science doit être apportée des deux côtés !

Une antenne qui fait beaucoup parler d’elle. Un agriculteur a estimé qu’une antenne sur laquelle émettent les quatre opérateurs était responsable de la mort de ses vaches. Si le tribunal avait jugé qu’il fallait l’arrêter, le Conseil d’État a finalement annulé cette décision. Excédé, l’agriculteur a alors tenté de saboter l’antenne directement. Du côté des lecteurs, certains sont divisés, estimant que l’Autorité aurait du se pencher plus en avant sur les potentiels effets de l’antenne sur le bétail. D’autres rétorqueront cependant qu’aucune preuve scientifique n’a été apportée par le plaignant, si ce n’est son ressenti et un lien de cause à effet qui n’a pas été réellement démontré.

Une assistance de proximité ne veut pas dire la fin des problèmes

Si vous êtes dans une des villes desservies par Free Proxi, un appel au service-client de l’opérateur vous reconduira désormais vers un assistant près de chez vous. Free Proxi ambitionne, grâce à des conseillers situés proche de chez vous, de répondre le plus vite possible à vos besoins. Cependant, tout n’est pas forcément tout rose et alors que certains témoignages ne tarissent pas d’éloges pour leur expérience avec leur conseiller Proxi, d’autres racontent leurs déboires…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox