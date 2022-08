Face aux projets d’antennes-relais, des riverains réclament une alliance entre Free Mobile et Orange

Dans la commune de Vals-près-le-Puy, le maire et les riverains veulent moins d’antennes que prévues et demandent à Free de se greffer à un autre projet.

Pourquoi avoir deux pylônes au lieu d’un ? En Auvergne Rhône-Alpes, dans une commune, Free doit installer une antenne-relais 5G de 27 mètres de hauteur. Comme souvent, des riverains se sont inquiétés de l’emplacement “à proximité des habitations” et “de ses conséquences sur notre vie quotidienne“. Un collectif s’est alors créé et une pétition a recueillie 140 signatures face au projet.

Les habitants font également état d’une crainte pour leur santé, citant l’exemple plutôt médiatisé de Mazeyrat d’Allier, où un agriculteur juge une antenne Free Mobile coupable d’avoir tué plusieurs dizaines de vaches. Rappelons cependant qu’aucune étude claire n’a pu démontrer l’effet néfaste des ondes sur la santé et que l’exposition est rigoureusement régulée dans l’Hexagone.

Les riverains arguent que ” la couverture numérique de la commune est déjà satisfaisante et les zones urbaines sont facilement desservies par la fibre” et considèrent qu’une autre solution est possible. En effet, une antenne d’Orange est en cours d’installation “à 500 mètres à vol d’oiseau” . Le collectif réclame ainsi que l’opérateur de Xavier Niel “suive les recommandations de l’autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) et mutualise les antennes avec d’autres opérateurs sur des installations déjà existantes ou en cours“.

Une délégation a par ailleurs été reçue par le directeur du cabinet du préfet de la Haute-Loire mercredi dernier.

Source : L’éveil de la Haute Loire

