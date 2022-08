15 000€ de téléphones détournés dans une boutique Bouygues Telecom

Deux employées de Bouygues Telecom sont soupçonnées d’avoir détourné de nombreux téléphones.

Des commandes passées au nom d’abonnés ou de fausses nouvelles lignes. A Nogent-sur-Oise, deux femmes d’une vingtaine d’années ont été interpellées suite à des soupçons concernant une arnaque touchant la boutique Bouygues Telecom de la ville.

En effet, ces deux salariées de l’opérateur sont soupçonnées d’avoir utilisé leur position pour détourner des téléphones et autres accessoires. Le mode opératoire est assez simple : des lignes étaient ouvertes chez l’opérateur ou les deux jeunes femmes utilisaient celles des clients déjà existants pour commander plusieurs appareils, allant des téléphones en passant par les écouteurs. Elle se faisaient livrer à une adresse choisie, récupéraient la marchandise et la revendaient dans des magasins d’achat et de vente d’occasions.

Une source proche du dossier explique que “des clients ont dû se plaindre de voir des objets commandées en leur nom et de l’argent débité sur leur compte“, alertant l’opérateur qui a dénoncé ses employées aux forces de l’ordre. Selon les informations du Parisien, le préjudice serait estimé à plus de 15 000€.

