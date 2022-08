Clin d’oeil : réparer sa fibre tout seul grâce à un Tik Tok, vraiment ?

Les techniciens fibre investissent le réseau social du moment pour partager leurs astuces et même inviter les abonnés à s’occuper de leur connexion eux-mêmes.

Entre deux danses et un sketch, vous pourrez trouver un PTO ou un NRA sur Tik Tok. Le réseau social permettant de partager des vidéos sur tout et n’importe quoi, il n’en a pas fallu plus pour que certains partagent leur passion des télécoms et de la fibre optique dessus.

C’est par exemple le cas de Kdfull, qui partage régulièrement à ses 26 000 abonnés son travail de technicien sur les infrastructures fibre. Entre anecdotes, interventions et conseils, le compte est plutôt actif.

Fort de son expérience, il va même jusqu’à publier des guides pour réparer soi-même votre problème selon les cas. Par exemple, ici le cas d’une fibre cassée, qu’il répare semble-t-il très facilement.

Un contenu qui est très didactique, suivi même d’une session de questions-réponses. Cependant, certaines interrogations demeurent, notamment concernant le matériel utilisé et la difficulté de s’en procurer. Dans les commentaires sous sa vidéo, il explique utiliser des équipements peu chers, dont notamment une cliveuse à 15€. Alors peut-on réparer la fibre soi-même lorsque la connexion lâche ? La solution peut être tentante…

Rappelons cependant qu’il s’agit d’un savoir-faire particulier, nécessitant notamment un bon diagnostic quant à la source du problème. De même, les manipulations décrites sont assez précises. A vous de décider si vous voulez prendre le risque ou attendre l’arrivée d’un technicien.

