Roaming en Europe : un MVNO détenu par Altice ne joue pas le jeu

Si certains opérateurs virtuels ont obtenu une dérogation au règlement européen sur le roaming dans l’Union Européenne, Réglo Mobile pour sa part met du temps à se mettre à la page.

Un comble au vu du nom de l’opérateur. L’Union Européenne s’est affranchie des frais d’itinérance depuis juin 2017, avec une politique de “comme à la maison”, permettant aux abonnés français par exemple d’utiliser leur forfait lors d’un déplacement en Allemagne, Italie ou autre destination au sein de l’UE. La Commission et le Parlement européen ont cependant permis certaines exceptions.

Ainsi, 11 opérateurs virtuels ont pu bénéficier d’une dérogation et Afone, détenteur de Réglo Mobile en faisait partie. Cependant, le MVNO détenu par Altice disposait d’une autorisation jusqu’en juin dernier, mais Réglo Mobile n’a pas changé ses offres. L’opérateur détenu à parts égales par E.Leclerc et Afone continue en effet de proposer des forfaits avec des restrictions.

A titre d’exemple, le forfait 120 Go ne propose que 1h d’appel, 100 SMS, 10 MMS et 8 Go de data depuis l’Europe et les DOM. Cependant, l’Arcep précise que les opérateurs ne peuvent pas limiter les appels et SMS utilisables en itinérance, notamment si les appels et SMS sont illimités en France.

Contacté par Nextinpact, l’Arcep a pour sa part confirmé que « suite à son rachat par Altice, Afone n’a pas renouvelé sa demande d’exemption pour l’année courant sur 2022 et 2023 ». Ainsi, l’itinérance chez Réglo devrait suivre les règles fixées par l’Union Européenne.

Source : NextInpact via AlloForfait

