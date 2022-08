Les internautes se lâchent sur les réseaux : un carnage sur la fibre optique, Xavier Niel se fait mousser, merci qui ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

C’est pas très sympa, mais trouvé c’est trouvé !

À la personne qui a perdu son iPhone 13 Pro chez Carrefour : arrête d’appeler sur mon nouveau telephone stp, forceur va… — LaetitiaCastwa (@tweetleti) August 9, 2022

C’est un motif de rupture, peu importe à quelle point elle est belle !

Quand Xavier Niel se la joue faussement innocent ! On sait bien pourquoi les forfaits mobiles sont si moins chers en France.

On se demande grâce à qui 🤔 https://t.co/9LqB5VNDdH — Xavier Niel (@Xavier75) August 12, 2022

Avis aux gamers, choisissez bien vos mots pour provoquer vos adversaires en ligne !

Les techniciens fibre partagent leurs déboires sur Tik Tok, au point de se demander pourquoi faire ce métier !

