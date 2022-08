Forfaits et box : le prix des abonnements remonte

Avec des promotions moins agressives, les mensualités versées pour les abonnements télécoms ont remonté durant le mois d’août.

La guerre des prix est plus calme. Dans un baromètre se penchant sur le coût moyen des abonnements fixe et mobile, Ariase évalue l’évolution mensuelle des tarifs appliqués par les divers opérateurs. Si la tendance sur l’année qui s’est écoulée reste à la baisse, les opérateurs ont été moins généreux que d’habitude et ont proposé des offres au prix en moyenne plus élevé.

L’étude s’est notamment penchée, pour l’internet fixe, sur les abonnements fibre entrée de gamme. En incluant les frais d’activation et en observant les prix lors des promotions la première année et avec le prix final la deuxième, le coût moyen d’une box fibre entrée de gamme sur 24 mois est de 26.72€/mois en août 2022 contre 25.42€ en juillet dernier. Ce coût mensuel est en baisse de 0.6% sur un an, avec des prix particulièrement plus bas durant la période allant de février à juillet 2022. L’évolution a surtout été notable chez Red, Sosh et SFR, avec une hausse comprise entre 2 et 4€ par rapport au mois dernier.

Sur ces offres bas de gamme spécifiquement, Red by SFR et Sosh sont assez proches sur le podium avec un abonnement s’élevant respectivement à 24.63€/mois et 24.99€/mois. Orange reste l’opérateur le plus cher avec un abonnement s’élevant à 32.66€/mois, Free pour sa part avec son offre Freebox mini 4k est avant-dernier avec 27.53€/mois, un prix qui n’a cependant pas augmenté depuis longtemps. Ces tarifs ont été relevés le 05 août dernier.

Du côté du mobile, le spectre plus large de l’étude met en avant certaines différences d’approche. Ariase a en effet analysé l’ensemble des forfaits proposant les appels et SMS illimités ainsi que plus de 10 Go d’internet mobile. En moyenne, toujours en prenant en compte les 24 premiers mois de l’abonnement et en incluant le coût des cartes SIM, un forfait mobile atteint alors 17.17€/mois. S’il est toujours en forte baisse par rapport à l’année dernière (8%), ce prix moyen remonte de plus de 2€ au cours des deux derniers mois.

Il convient cependant de noter que Bouygues Telecom et Red by SFR ont acquis la tendance, légale mais régulièrement critiquée, d’augmenter le tarif de leurs offres mobiles une fois cette dernière souscrite, en incluant certains avantages. La hausse de prix des forfaits mobiles est assumée par Orange, Bouygues Telecom et SFR, considérant cela par plusieurs facteurs notamment la qualité des services proposés et les investissements toujours plus élevés pour les opérateurs. De son côté, Free joue les trouble-fête et assure pour sa part qu’aucune hausse de prix ne sera observée sur ses forfaits historiques dans les 5 ans à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox