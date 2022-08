Orange, Free, SFR et Bouygues invités à tester la 5G ultra-rapide l’année prochaine

Un premier test de la 5G sur les ondes millimétriques doit avoir lieu à Paris, dans le quartier de La Défense. Les opérateurs sont invités à s’y essayer.

Des ondes très hautes pour des usages inédits, à expérimenter l’année prochaine. Depuis 2019, Paris La Défense fait partie des 15 acteurs du Grand paris autorisés à déployer un réseau 5G expérimental sur la bande des 26 GHz, aussi appelée 5G millimétrique. Un appel aux opérateurs a été lancé pour que ces derniers puissent utiliser cette nouvelle norme 5G qui n’est pas encore utilisée en France.

La bande des 26 GHz est une bande de fréquences supérieure aux fréquences aujourd’hui utilisées pour les autres générations de téléphonie mobile. Bien plus haute que la 3.5 GHz, considérée comme la bande “reine” de la 5G, elle doit permettre des débits bien plus élevés que cette dernière et également d’expérimenter de nouveaux usages, notamment pour les entreprises. En contrepartie, elle propose une couverture bien plus réduite.Ainsi, Paris La Défense met en place deux lots concernant cette 5G bien particulière.

Le premier est à destination des opérateurs, qui peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au lundi 26 septembre. Une contractualisation doit avoir lieu le mois suivant, puis les opérateurs retenus auront l’opportunité d’exploiter le réseau opérateur neutre à titre expérimental de décembre 2022 à septembre 2023. Son but est avant tout de tester la faisabilité et la viabilité d’un schéma d’opérateur neutre et d’un réseau 5G en 26 GHz en surveillant les possibilités en terme de qualité de services offertes par cette bande. L’impact écologique sera également surveillé ainsi que l’exposition aux ondes avec le soutien de l’ANFR et de l’ANSES. En effet, si les bandes actuellement utilisées en 5G ont prouvé ne présenter aucun nouveau risque pour la santé, les ondes millimétriques quant à elle n’ont pas pu être assez testées pour que les autorités sanitaires soient catégoriques sur leur non-nocivité.

L’autre lot concerne les entreprises et autres acteurs souhaitant développer de nouveaux concepts autour de la 5G. Une fois la candidature déposée, ceux retenus pourront également expérimenter sur ce réseau. Cette expérimentation se déroulera sur le parvis, lieu central du quartier d’affaires. Pour permettre ce test, Paris La Défense va s’appuyer sur quatre candélabres de la dalle. L’un sera équipé d’une antenne 4G, utilisant la bande LTE TDD 2,6 GHz, qui sera utilisée comme bande d’accroche (B38) au réseau 5G. Les trois autres seront équipés de small cells 5G mmWave en bande N258 (26 GHz) qui diffuseront la 5G SA en 360 degrés. Le projet est d’ailleurs réalisé en collaboration avec Efficacity, Equans, Cellnex et Siradel.

« Cette expérimentation permettra également de quantifier l’impact environnemental, et notamment de mesurer la réelle consommation énergétique relative à l’utilisation de la technologie 5G dans la bande 26 GHz », assure le quartier dans son communiqué.

