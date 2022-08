Une carte bancaire peut être piratée en 6 secondes

Il suffirait de 6 secondes à un hacker pour pirater votre carte bancaire.

Selon une étude de NordVPN se basant sur les informations de 4,5 millions de cartes bancaires piratées, les cybercriminels peuvent détourner les données d’une carte bancaire en quelques secondes.

Grâce à de simple ordinateurs, les pirates ont la capacité d’identifier les 16 chiffres d’une cartes bancaire grâce au calcul. « Les 6 ou 8 premiers chiffres sur votre carte correspondent à son émetteur. Il ne reste donc que 7 à 9 chiffres à déterminer, car le 16ème et dernier chiffre est un code d’authenticité qui permet de vérifier que la saisie est correcte grâce à l’algorithme de Luhn » explique Marijus Briedis, directeur technique chez NordVPN.

Ces 9 derniers chiffres apparaissant sur une carte bancaire représente plus ou moins 1 milliard de combinaisons possibles. Comme le précise Marijus Briedis “cela ne prend qu’une minute pour un ordinateur ordinaire, qui est capable de tester environ 25 milliards de combinaisons par heure“. Parfois selon l’émetteur de la carte, il n’y a que 7 chiffres à identifier. Ces derniers peuvent être déterminés en seulement 6 secondes.

Toutefois, les émetteurs de carte bancaire mettent en place des limitations au niveau des tentatives de saisie autorisées dans un temps imparti. En effet, Mastercard dispose d’un système d’authentification centralisé. Ce dernier permet aux pirates de n’avoir que 10 essais sur un numéro avant de voir la carte bloquée. Du côté de Visa la procédure n’est pas la même et permet à un pirate d’avoir entre 30 et 40 tentatives. “Et s’il choisit le bon moment de la journée, quand il y a beaucoup de monde, il peut essayer beaucoup plus de fois parce que le système est décentralisé “, précise NordVPN.

Comment se protéger ?

Le directeur technique de NordVPN recommande de passer “en revue votre relevé de compte mensuel pour détecter toute activité suspecte et répondez rapidement et sérieusement à toute notification de votre banque indiquant une potentielle utilisation frauduleuse de votre carte“.

Pour information ,certaines banques permettent de générer des cartes bancaires virtuelles permettant de payer des achats avec une suite de numéro à usage unique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox