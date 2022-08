Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la guerre entre Altice et Free, Iliad entre dans la course à la 5G…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms ». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

07 août 2008 : les techniciens Free viennent en aide à travers toute la France

Une avancée pour l’accompagnement des abonnés Freebox. Le 7 août 2008, Free annonçait en effet avoir étendu son assistance technique de proximité reposant sur des techniciens itinérants à l’échelle nationale. De quoi venir en aide aux abonnés dans plus de 70 villes de France avec un délai d’intervention annoncé à l’époque de 2 heures ouvrées.



12 août 2019 : la création de Salto est autorisée

TF1, M6 et France Télévision pouvaient enfin souffler. Après avoir été scruté par l’autorité de la concurrence, le projet de création de Salto a finalement obtenu son accord le 12 août 2019. Cependant, face aux craintes du marché d’un point de vue concurrentiel, les trois acteurs se sont engagés à respecter plusieurs limitations, allant d’achats de droits réduits à une publicité encadrée. Le service verra le jour quelques mois après.

Le logo de Salto a depuis été revu, mais c’était bel et bien les débuts de la plateforme

13 août 2016 : SFR lance sa chaîne sportive premium

Vous souvenez-vous de SFR Sport 1 ? Vous la connaissez peut être mieux sous son nom actuel : RMC Sport ! En effet, le 13 août 2016, l’opérateur d’Altice a lancé sa toute nouvelle chaîne dédiée exclusivement au sport et particulièrement à la Premier League, dont Altice avait raflé les droits. La chaîne a depuis évolué en proposant d’autres compétitions, mais a récemment perdu la possibilité de diffuser la Premier League au profit de Canal+.



13 août 2018 : les premières enchères 5G d’Iliad commencent en Italie

Dernier arrivé mais premier à s’attaquer à la 5G ! En effet, l’opérateur italien lancé par la maison-mère de Free a inauguré la course à la 5G chez Iliad. De l’autre côté des Alpes en effet, les enchères ont commencées dès le 13 août 2018, date à laquelle les candidats ont été retenus par le ministère du développement économique. Il faudra attendre quelques mois avant que ces enchères ayant atteints des montants particulièrement élevés se terminent.

14 août 2019 : Altice annonce que ses chaînes disparaîtront du bouquet Freebox

C’est la guerre ouverte entre la maison-mère de SFR et Free. Depuis quelques mois, les deux opérateurs un conflit concernant les droits à verser par l’opérateur pour la diffusion des chaînes gratuites d’Altice. Free considérait que seuls les services associés à des chaînes gratuites devaient occasionner des frais et non la simple diffusion. Après l’intervention de plusieurs autorités , l’opérateur de Xavier Niel était poussé à faire un choix : trouver un accord ou cesser la diffusion. Cependant, c’est finalement Altice qui a lancé le pavé dans la mare en annonçant le 14 août 2019 que Free devait dans les prochains jours cesser la diffusion des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story dans ses offres. La diffusion s’est en effet arrêtée, avant de reprendre en septembre suite notamment à l’intervention d’Orange, qui s’est lui aussi opposé aux réclamations d’Altice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox