Free ligue 1 signe un partenariat avec deux nouveaux clubs

Le service 100% foot de Free sera aux côtés des équipes de Toulouse et de Strasbourg cette saison.

Depuis l’année dernière, Free Ligue 1 multiplie les partenariats avec divers clubs de football présents sur le championnat. C’est au tour du Toulouse FC, surnommé “Les Pitchouns’ ou encore TéFéCé par les supporters, et du Racing Club de Strasbourg Alsace de signer avec le service lancé en 2020 par l’opérateur.

Une stratégie visant clairement à promouvoir son service aux supporters, après avoir déjà signé avec C Metz , le RC Lens , le Stade de Reims , le Stade Rennais FC et l’OGC Nice en 2021, puis l’AS Saint-Étienne, le FC Nantes, Angers SCO, le FC Lorient , l’AS Monaco FC , le Montpellier Hérault Sport Club et le Clermont Foot 63 avec qui le partenariat a été prolongé ou encore les Girondins de Bordeaux cette saison. Une technique qui avait porté ses fruits, de l’aveu du chargé de communication du service en juin dernier, alors que la barre des 1,8 millions de téléchargements sur mobile allait être franchie.

TéFéCé et @FreeLigue1, c'est ✍️ Très heureux d’annoncer l'arrivée de ce 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙖𝙞𝙧𝙚 pour la saison 2022/2023 ! 📲 Avec l'app #FreeLigue1, retrouvez gratuitement et en quasi direct tous les buts de nos Violets 😈 — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 3, 2022

Le service en lui-même continue d’évoluer, avec notamment un changement vis-à-vis des présentateurs et des têtes d’affiches, en recrutant récemment Alexandre Ruiz, figure emblématique de beIN Sports mais aussi de Julian Palmieri, 169 matchs en ligue 1 (SC Bastia, Lille LOSC, FC Metz), d’Aurore Thibault ainsi que de Rio Mavuba, ancien champion du LOSC.

Parce qu'on rêve d'entendre le speaker de La Meinau crier "Merci @free" et qu'on réponde "De rien !" 😂#FreeLigue1 🤝 @RCSA https://t.co/XVzLR9Nltx — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 3, 2022

L’application Free Ligue 1 pour suivre 100% des matchs en extraits en quasi-direct

Pour rappel, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. Accessible depuis l’application Free Ligue 1 téléchargeable gratuitement sur iOS et Google Play et sur le Chaîne 63 pour les abonnés Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr Pour les abonnés Free (Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free) le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

