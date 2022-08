Un porte-étendard de Xiaomi épinglé pour son exposition aux ondes trop élevée

L’ANFR annonce que le Redmi Note 9 Pro de Xiaomi présentait un débit d’absorption spécifique trop élevé dans un certain cas et que le fabricant a du mettre à jour son modèle.

L’agence en charge du respect des normes en terme de fréquences d’ondes utilisées se penche régulièrement sur les terminaux, pour s’assurer qu’ils respectent bien les obligations françaises. Xiaomi a récemment fait les frais de cette analyse et a du rectifier le tir.

Le Redmi Note 9 Pro a en effet été épinglé par l’ANFR, avec un DAS “membre”, évalué au contact du corps, atteignant 4.96 W/kg. Les mesures ont été réalisées auprès d’un laboratoire accrédité afin de vérifier la conformité de ce téléphone aux exigences européennes concernant le DAS. Ces exigences impliquent que les terminaux soient évalués au contact du corps pour le DAS localisé « membre » et à une distance de 5 mm pour le DAS localisé « tronc ». Ils doivent également respecter les valeurs limites réglementaires de 4 W/kg pour le DAS localisé « membre » et 2 W/kg pour le DAS localisé « tronc ».

Le fabricant chinois a ainsi déployé une nouvelle mise à jour logicielle, permettant de réduire la puissance de ses terminaux et faisant baisser ce DAS à 2.69 W/kg et l’ANFR conseille ainsi de vérifier que votre modèle est bel et bien mis à jour.

