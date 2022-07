Free met une nouvelle fois à jour sa liste de nouveaux smartphones compatibles VoLTE et VoWiFi

Le nouveau Nothing Phone 1 et plusieurs modèles de Samsung supportent désormais la voix sur 4G ou sur WiFi de Free Mobile.

La VoWiFi et la VoLTE de Free Mobile poursuit son déploiement sur les smartphones, l’opérateur met aujourd’hui à jour sa liste des téléphones compatibles avec de nouvelles informations. Après une kyrielle de modèles de OnePlus la semaine dernière, c’est au tour de mobiles d’autres fabricants de supporter ces deux services voix.

Ainsi, le Nothing Phone 1 et les Samsung Z Flip 4 5G, et Z Fold 4 5G sont à présents compatibles avec la VoLTE et la VoWiFi de l’opérateur. Le Samsung Z Fold 3 5G supporte quant à lui à présent la voix sur 4G.

Ces deux technologies sont réservées pour le moment aux abonnés au forfait 210Go de l’opérateur, mais Free prévoit d’intégrer à l’avenir ces deux technologies dans ses offres Série Free mais aussi dans ses forfaits Veepee.

Pour rappel, vous pouvez accéder à une page dédiée regroupant un nombre important de smartphones listant la compatibilité avec différentes normes de téléphonie. Un tableau représente les fonctionnalités activées par les constructeurs sur le réseau Free en France Métropolitaine et partout dans le monde pour la VoWiFi. “Ces données sont fournies par les fabricants de smartphones et n’ont pas pu être toutes vérifiées par nos soins”, explique Free.