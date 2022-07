Clin d’oeil : quand le réseau mobile défaillant de SFR brise des coeurs, l’opérateur tente de se faire pardonner

Les opérateurs ont parfois un rôle à jouer dans la relation amoureuse de leurs abonnés. Pour le meilleur comme pour le pire.

Quand un incident réseau peut engendrer de la tristesse et le manque de l’autre dans un couple. Le 20 juillet, Red by SFR s’est fait interpellé sur Twitter par un abonné assez remonté. Selon lui, une perte de connexion l’a empêché d’envoyer des mots doux à sa petite amie durant une bonne partie de la journée.

Le coeur lourd, sa chère et tendre s’en est donc aller rejoindre les bras de Morphée sans nouvelles. Pour se faire pardonner, la marque low cost de SFR s’est alors démenée pour raviver la flamme en leur préparant “une petite soirée date”. Les deux amoureux se sont ainsi vus offrir deux places pour aller voir Bullet Train, le nouveau film avec Brad Pitt. Et ce n’est pas tout, puisque que l’application de livraison Gorillas leur ont fait cadeau de 15€ de crédit après sollicitation de Red by SFR. Un appel à la rescousse auquel Interflora et Ferrero Rocher n’ont pas répondu.