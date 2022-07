Freebox Révolution et Delta : l’accès à myCanal est rétabli sur Windows 10

Canal met du temps à corrigé le problème d’accès aux chaînes live de myCanal pour les abonnés Free disposant de TV by Canal, mais ça avance petit à petit, avec une correction apportée sur Windows 10.

Ainsi que nous vous le rapportions la semaine dernière, suite à un changement concernant les modalités de connexion à myCanal, certains abonnés Freebox avec TV by Canal (Révolution et Delta), n’ont plus accès à leurs chaînes sur l’application. Depuis deux semaines, Canal corrige peu à peu le problème.

Il annonce ainsi que sur Windows 10 ” une mise à jour corrective a été effectuée mercredi. Vous pouvez désormais à nouveau vous connecter via le bouton Free (via les abonnements TV by CANAL). “

Toutefois, l’accès aux chaîne myCanal n’est pas rétabli puisque Canal indique toujours “vous pouvez continuer à rencontrer des difficultés pour accéder à vos chaînes LIVE sur Android TV et Amazon Fire TV”, sans aucune nouvelle information sur l’évolution du problème. Et le mécontentement de certains abonnés se fait de plus en plus grand, aussi bien sur Twitter que sur le site de l’assistance Canal.

A noter que ce problème ne concerne pas l’accès aux chaînes TV by Canal directement sur la Freebox, ces dernières sont accessibles sans aucune manipulation pour les abonnés Freebox Révolution et Freebox Delta