Abonnés Freebox Révolution et Delta : c’est parti pour le Prime Day et “48h de ventes flash exceptionnelles”

Coup d’envoi de Prime Day pour tous les membres Prime. Une large sélection de promos dans toutes les catégories de produits sur le site d’Amazon sont à présent disponibles. L’événement dure 48h.

“48 heures de ventes flash exceptionnelles”, du 12 au 13 juillet, à 23h59, les membres Prime peuvent profiter de promotions importantes sur des produits incontournables de grandes marques (Philips, Samsung, etc) mais aussi de petites et moyennes entreprises, ou encore sur des appareils Amazon directement sur le site du mastodonte du e-commerce. Pour les fans de tech, le géant américain permet d’économiser jusqu’à 40% sur les appareils Echo, dont les enceintes connectées Echo Dot 4ème Génération (19,99€) et Echo Dot avec horloge (24,99€). Dans le même temps, les abonnés Prime bénéficient jusqu’à 55 % sur les lecteurs multimédia en streaming Fire TV et jusqu’à 33% sur les tablettes Fire dont Fire HD 10 (99,99€). Autre bonne affaire, les appareils Ring, la liseuse Kindle, ou encore les caméras de surveillance Blink et le système wifi maillé tribande eero Pro 6, sont affichés à des prix mini.

Inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux clients Révolution, Amazon Prime est accessible pour les autres pendant 30 jours gratuitement, de quoi profiter du Prime Day.