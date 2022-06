Internet : Netflix représente près de 20% du trafic de l’année dernière en France

L’Arcep dévoile son rapport de l’état internet et comme on pouvait s’y attendre, Netflix représente une grande partie de la consommation des Français.

Le leader du streaming prend beaucoup de place sur les réseaux d’Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR. L’Arcep explique que 51% du trafic vers les abonnés en 2021 provient de 5 fournisseurs : Netflix, Google, Akamai, Facebook et Amazon.

Netflix est clairement le plus gros consommateurs, avec environ 20% de la bande passante utilisée, vient ensuite Google et sa plateforme YouTube utilisent un peu plus de 20% de la connexion internet des Français.

D’autres entreprises représentent une part non négligeable de la consommation internet dans l’Hexagone. Parmi les grand noms, on peut également compter Twitch (filiale d’Amazon) et Canal+.

L’Arcep rappelle qu’il s’agit d’une tendance mondiale, puisque le trafic internet mondial était composé, en 2021, de 53.7% de trafic vidéo. Au total sur le globe, le trafic a augmenté de 25.3% sur un an pour atteindre les 35.6 térabits par seconde en 2021.

Il s’agit d’ailleurs de l’une des raisons pour lesquelles les opérateurs veulent faire payer les Gafam pour leur utilisation de la bande passante. L’Union Européenne est plutôt favorable au projet, notamment le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, très engagé sur le sujet et préparant un projet législatif pour la fin de l’année en ce sens.

Source : Les Echos