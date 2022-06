Droits TV : Canal+ remporte la nouvelle Ligue des Champions

Mercredi soir, Canal+ a frappé fort en récupérant l’intégralité de la Champion’s League mais pas seulement.

Une belle victoire pour la filiale de Vivendi, qui conserve ainsi les droits de la Ligue des Champions mais emporte également l’intégralité des matchs de l’Europa League et de l’Europa Conference League de 2024/2025 à 2026/2027.

D’après l’Equipe, Canal+ détient ainsi le lot A1 de la Ligue des champions comprenant la meilleure affiche de chaque mardi ainsi que les résumés des autres matchs, le lot A2 avec la meilleure affiche du mercredi et les résumés mais comprenant aussi les matchs se déroulant le jeudi pour la première journée, la finale en diffusion payante et également le nouveau tournoi inaugural en août. Autre lot, étiqueté B, remporté par Canal propose l’ensemble des autres rencontres de la Youth League. Selon les informations de RMC Sport, Amazon s’était aussi positionné sur les droits TV de la Ligue des champions, mais Canal+ a tout raflé lors des enchères sans laisser place à un second tour.

Canal+ n’a pas annoncé le montant du chèque dépensé, mais la mise aurait été de 480 millions d’euros. Cette période marque un tournant pour la compétition, puisqu’à partir de 20247, 36 clubs rentreront en compétition et elle comportera 144 matchs en poules contre 96 actuellement. Le tout organisé en quatre groupes de neuf équipées, avec quatre places assurées pour l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie et trois pour la France.

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

Le groupe Canal avait raflé les précédents droits au nez de RMC Sport et diffuse actuellement les 2 meilleures affiches de chaque journée de Champion’s League et sous-licencie le reste à beIN Sports. Cependant, les relations entre les deux diffuseurs sont assez instables, reste à voir si l’accord tiendra après 2024.