Découvrez les départements français où Netflix est le plus regardé

Avec plus de 221 millions d’abonnés dans le monde, dont près de 10 millions en France, Netflix est la plateforme SVOD numéro 1. Une étude nationale française s’est penchée sur la consommation de ce service numérique à travers la France en 2022.

Comparatest.fr a réalisé une étude nationale sur la pénétration moyenne de Netflix dans la population des 96 départements métropolitains français sur l’année 2022. L’objectif de cette dernière est d’évaluer les différences de consommation des films et séries Netflix, et d’identifier les départements les plus consommateurs. L’étude cible les 18-34 ans, qui représentent 60.6% de ses inscrits.

En se basant sur l’audience Internet des connexions à Netflix via les données des moteurs de recherche il a était possible de déterminer les départements qui regardent le plus Netflix et ceux qui le boycottent.

Parmi les plus friands du service SVOD, on retrouve notamment la Corse-du-Sud avec 18,1% de sa population, les Alpes-de-Haute-Provence avec 18,6%, les Pyrénées-Orientales avec 18,9%, la Haute-Garonne avec 19,4%. En première place on retrouve les Hautes-Alpes avec 19,6% de la population abonné à Netflix.

A contrario, la Creuse, le Bas-Rhin, le Cantal, la Saône-et-Loire ainsi que l’Aisne sont les départements dénombrant le moins d’abonnés au service de streaming américain avec un pourcentage allant de 7,9% à 9,2%. La liste des 96 départements est à retrouver ici.

Quoi qu’il en soit on remarquera que le plus grand nombre d’abonnés se situe dans le sud de la France. Ainsi que les départements ayant une “population jeune” ont une moyenne sensiblement supérieure ” aux populations plus seniors “.