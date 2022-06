11 applications sur Android dont vous devez vous débarrasser

Un antivirus alerte sur plusieurs applications usant de différents moyens pour vous nuire sur Android.

D’après un rapport publié par Doctor Web, durant le mois de mai 2022, l’activité des malwares a augmenté de 13.57%. Et plusieurs applications peuvent en effet vous causer du tort de diverses manières.

On a tout d’abord les chevaux de Troie publicitaires, comme Wild & Exotic Animal Wallpaper ou Magnifier Flashlight, demandant des autorisations spécifiques pour finalement inonder votre smartphone de publicités. Ces deux applis modifient également leurs logos une fois installées, pour mieux se dissimuler sur votre smartphone.

Vient ensuite le vol de données, avec plusieurs applications dont quatre tournées autour du domaine de la photographie. PIP Pic Camera Photo Editor, PIP Camera 2022, Camera Photo Editor et Light Exposure Photo Editor, ici aussi , ce sont des chevaux de Troie, cherchant à voler certaines informations notamment en poussant à se connecter à votre compte Facebook. Les mots de passe, identifiants et d’autres informations se retrouvent ainsi à la merci des pirates.

Certains trojans peuvent également chercher à vous faire souscrire à des services payants, comme Recovery ou le jeu vidéo Driving Real Race et d’autres ont tout simplement été inventées pour piéger les utilisateurs.

Une application par exemple se présente comme une solution pour aider les citoyens russes cherchant à obtenir des aides sociales. Un marché de niche donc, mais une autre app s’adresse à un plus large public : les plus coquins. En effet, Only Fans App OnlyFans Android promet de donner accès gratuitement accès à des comptes de personnes inscrites sur Onlyfans, plateforme assez connue pour héberger du contenu pornographique. Il suffit de regarder des publicités ou de répondre à des sondages, mais l’argent généré va directement vers les pirates, sans jamais que les utilisateurs puissent profiter du service promis.

Voici un récapitulatif des applications à supprimer :

Wild & Exotic Animal Wallpaper ;

Magnifier Flashlight ;

PIP Pic Camera Photo Editor ;

PIP Camera 2022 ;

Camera Photo Editor ;

Light Exposure Photo Editor ;

ZodiHoroscope – Fortune Finder ;

Recovery ;

Driving Real Race ;

Only Fans App OnlyFans Android ;

Компенсация НДС.

Source : Clubic