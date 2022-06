Plus d’un million de Gigabits par seconde, nouveau record pour la fibre optique

Un débit époustouflant a été atteint par des chercheurs japonais à travers un câble de fibre optique, bien au delà du Terabit/s.

Un nouveau palier de franchi pour la fibre optique. En utilisant les propriétés de la lumière afin de transmettre en parallèle plusieurs signaux lumineux à des fréquences différentes dans un câble unique de fibre optique, l’équipe de l’agence japonaise publique de recherche et de développement (NICT) ont pu atteindre un débit de 1 Pétabit par seconde. Soit techniquement 1020 Terabit/s ou encore 1 020 000 Gigabit/s. Le précédent record déjà établi par cette même équipe fin 2020 était de 1.01 Pb/s, mais utilisait un câble bien plus complexe.

Pour atteindre ces débits 100 000 fois plus rapide que les meilleures offres commerciales, les chercheurs ont utilisé un câble équipé de quatre coeurs au lieu d’un seul, mais qui ne présentait pas forcément de propriétés uniques en dehors de cela, avec notamment le même diamètre qu’un câble standard. Ce qui pourrait laisser présager d’une adaptation pour des câbles déjà existants, simplement en utilisant quatre fibres classiques. Une technologie spécifique a tout de même dû être utilisée, appelée “wavelenght division multiplexing” . Elle implique d’utiliser des longueurs d’ondes courantes dans les câbles de fibre optique ainsi qu’une autre plage expérimentale et permet ainsi de transmettre le signal sur une plage de 20 THz.

Ainsi, 801 canaux différents peuvent être utilisés pour transmettre les données et ainsi augmenter drastiquement les débits. Pour retrouver cela dans d’autres circonstances, il suffirait ainsi d’intégrer de nouvelles technologies de modulation et d’amplification du signal. D’autant plus que ce débit de 1.02 Pb/s a été obtenu sur une liaison de 51.7 km. Enfin, pour se donner une idée d’un potentiel usage, les chercheurs expliquent que ce débit permettrait théoriquement de diffuser 10 millions de canaux par seconde de vidéo en 8K.

Source : New Atlas