Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau “super gonflé” aux abonnés Freebox sauf Pop

Dans les coulisses d’Uber et ses déboires, découvrez gratuitement le 1er épisode de Super Pumped sur l’Aktu Free.

Après le premier épisode de Le Flambeau, la nouvelle série évènement de Canal+, Free offre un nouveau contenu découverte à ses abonnés Freebox en partenariat avec la filiale de Vivendi.

“Canal+ et Free vous offrent le 1er épisode de la série Super Pumped ! Pour découvrir la face cachée de la société Uber, rendez-vous sur l’Aktu Free de votre Freebox”, annonce ce 8 juin l’opérateur. Comme à l’accoutumée, l’objectif est d’attirer de nouveaux abonnés via un appât sous forme de contenu. L’utilisateur peut ainsi être tenté de s’abonner pour accéder à l’intégralité de la série en question.

CANAL+ et Free vous offrent le 1er épisode de la série SUPER PUMPED ! Pour découvrir la face cachée de la société UBER, rendez-vous sur l’Aktu Free de votre #Freebox ! 🚗🚕#superpumped @canalplus pic.twitter.com/3Juus7OUpN — Free (@free) June 8, 2022

Super Pumped (super gonflé en français), est une nouvelle série diffusée sur Canal+ se focalisant sur la saga de la société Uber et de son PDG Travis Kalanick. Dans la Silicon Valley, tous les coups sont presque permis quand il s’agit des affaires. Travis Kalanick joué par Joseph Gordon-Levitt tente de faire pérenniser son entreprise mais de nombreux rebondissements sont à venir, raconte le synopsis.



L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV. Les 7 épisodes de la série sont disponibles en intégralité sur myCanal. Pour sa part, la chaîne cryptée diffuse deux épisodes par semaine.