Free Mobile : du nouveau dans l’espace abonné

Une nouvelle rubrique baptisée “Mes préférences de contact fait son apparition dans l’espace abonné de Free Mobile.

Laisser le libre choix de manière très claire à ses abonnés en matière de relation commerciale, telle est la volonté de Free Mobile à travers la mise en place d’une nouvelle rubrique dans la catégorie “Mes informations” dans son espace abonné. Baptisée “Mes préférences de contact”, celle-ci permet aux abonnés d’accepter ou non la réception par email, SMS, courrier ou par téléphone d’informations sur des produits et services de l’opérateur pouvant leur correspondre. Free Mobile leur donne aussi la possibilité de recevoir ou non des offres commerciales et personnalisées de ses partenaires via les même canaux de communication.

Merci à Tiino-X83