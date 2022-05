Alerte aux orages dans 21 départements : voici des conseils pour protéger au mieux votre Freebox

Météo France annonce une alerte orages dans 21 départements. Ceux-ci peuvent détériorer votre Freebox, il est donc conseillé de respecter certaines consignes.

Attention orages, protégez vous appareils. Ce dimanche 22 mai, Météo-France place 21 départements en vigilance orange. Un épisode orageux engendrant localement des rafales et des chutes de grêle est attendu. Si vous vous trouvez dans les Landes, le Rhône, l’Indre-et-Loire, le Cher, l’Indre, les Deux-Sèvres, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Lot, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime, l’Allier, la Vienne, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire ou la Loire, veuillez faire le plus attention possible jusqu’au lundi 23 mai à 6h du matin

Comment protéger ma Freebox

Les orages peuvent être la cause d’endommagements de votre Freebox Révolution, Pop, Delta, One, mini 4K ou encore Crystal. Pensez donc à débrancher les alimentations électriques, les combinés sans fil ainsi que le câble RJ11 (le câble téléphonique) de la Freebox, pour éviter toute mauvaise surprise.

Si vous ne pouvez pas débrancher votre Freebox (pour des raisons professionnelles par exemple), nous vous recommandons vivement d’utiliser un équipement parafoudre. Ce dernier protégera vos Freebox et le reste de vos équipements en cas de surtension sur votre installation électrique.

En cas de dégradations, surtout n’essayez pas de débrancher la Freebox. Avant de manipuler la box, veuillez impérativement éteindre le disjoncteur principal de votre domicile afin d’éviter toute électrocution. Ne rebranchez pas la Freebox détériorée sauf si Free vous le confirme.

Si votre Freebox a été endommagée par l’orage, il faudra remonter le problème à Free qui vous renverra une nouvelle box. L’ancienne box pourra vous être facturée, et c’est votre assurance habitation qui devra vous la rembourser, comme n’importe quel autre appareil qui aurait été détérioré par l’orage.