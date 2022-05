Interview exclusive Univers Freebox : Xavier Niel explique la stratégie de Free dans les Caraïbes et promet déjà des nouveautés

Xavier Niel vous dit tout sur Free Caraïbe et au delà.

Ce mardi Free présentait ses nouvelle offre aux Antilles-Guyane avec un forfait qui révolutionne le paysage télécom des départements concernés. Comme à chaque évènement Free, Univers Freebox était présent avec ses correspondants locaux, à savoir Paul-Emmanuel et Charles-Nicolas. Ce fut l’occasion d’interviewer Xavier Niel sur la stratégie de Free dans les Caraïbe mais plus largement sur tous les départements français d’Outre-mer. Il explique la stratégie de Free et annonce des nouveautés à venir. Découvrez son interview exclusive en vidéo :