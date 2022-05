Un nouveau service de replay pour adultes se prépare sur la Freebox

Ca va être chaud sur Freebox Replay !

Depuis ce lundi, un nouveau service est apparu dans la rubrique Freebox Replay. Celui-ci est simplement nommée “-18”, et lorsque l’on clique dessus, il est nécessaire d’indiquer son code parental. Pour autant, pour le moment, ce service destiné aux adultes n’affiche aucun contenu. On peut imaginer que celui-proposera par exemple les programmes en replay des chaînes linéaires X de la Freebox. On en saura davantage dans les prochains jours puisque Free prévoit de lancer ce nouveau service sous peu.