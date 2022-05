Freebox Pop : un problème très gênant en passe d’être résolu

Certains abonnés Freebox Pop se retrouvent privés de myCanal sur leur player Android suite à un bug. Free annonce une résolution à venir.

Un souci durant depuis un mois maintenant sera bientôt de l’histoire ancienne. Plusieurs témoignages émergent de la part d’abonnés dotés du player Pop indiquant qu’il leur est impossible de se connecter à myCanal, tant depuis Oqee que depuis la page d’application Android. Malgré de nombreuses manipulations recommandées, ces abonnés n’ont toujours pas retrouvé leur accès à la plateforme de vidéo à la demande de Canal+ et s’en agaçaient sur le forum d’Oqee.

Ce souci sera bientôt résolu, affirme l’assistance. ” Nos équipes ont isolé l’origine du souci. Un correctif devrait être apporté prochainement” explique Gaëlle, en s’excusant de la gêne occasionnée. Si vous êtes abonné à une des offres Canal+, vous devriez ainsi bientôt retrouver l’accès à l’intégralité de la plateforme.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.