Deux chaînes TV devraient très vite être bloquées sur les Freebox et box des opérateurs

Une nouvelle sanction de l’UE face à la Russie vise à suspendre les chaînes RTR Planeta, Rossiya 24 et TV Centre International.

L’Union européenne a annoncé cette semaine de nouvelles propositions de sanctions à l’encontre de la Russie, dont la suspension de trois grands radiodiffuseurs d’État russes, à savoir RTR Planeta, Rossiya 24 et TV Centre International. Alors que les discussions autour de cette sixième vague de sanctions, se poursuivent ce week-end, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est montrée très claire sur ces nouvelles interdictions : « Nous bloquons l’accès de nos ondes à trois grands radiodiffuseurs d’État russes. Les Etats ne seront plus autorisés à distribuer leurs contenus dans L’Union européenne d’aucune manière, que ce soit par le câble, par satellite, via l’internet ou par des applications sur smartphone. Nous avons identifié le rôle d’organes de propagande de ces chaînes de télévision, qui amplifient d’une manière agressive les mensonges de Poutine. Nous ne devons plus leur laisser le champ libre pour répandre ces mensonges. »

Une fois la décision et les sanctions actées, les opérateurs français devraient bloquer très rapidement ces chaînes, et ce de la même manière que les canaux d’RT dont RT France en mars dernier. La chaîne Rossiya 24 est actuellement incluse dans le bouquet basique des Freebox (canal 715). RTR Planeta (canal 704) est quant à elle disponible en option. Enfin, TV Centre International est diffusée via le satellite.

Enfin, l’Union européenne a approuvé, le 2 mars, la suspension de la diffusion de la chaîne mondiale RT, financée par le Kremlin, et de l’agence de presse Sputnik sur les ondes européennes.

Ces mesures s’appliquent jusqu’à l’arrêt « des campagnes de désinformation et de manipulation de l’information contre l’UE ».

« Sputnik et Russia Today sont sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des autorités de la Fédération de Russie et sont essentiels à la promotion et au soutien de l’agression militaire contre l’Ukraine et à la déstabilisation de ses pays voisins » justifie l’Union européenne.

Les sanctions dans le domaine des médias pourraient se durcir avec le sixième volet, par l’ajout sur la liste noire de trois grands radiodiffuseurs d’État russe accusés « d’amplifier les mensonges de Poutine », selon Ursula von der Leyen. Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 et TV Centre International se verraient ainsi interdits de distribuer leurs contenus dans l’UE par câble, satellite, internet ou applications mobiles.

Les discussions autour de ce sixième paquet de sanctions sont tendues et vont se poursuivre ce week-end. Si aucun accord n’était trouvé d’ici dimanche, alors une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères sera convoquée pour tenter de débloquer la situation.

