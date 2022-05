La boutique en ligne de Free Mobile se met en mode Free Flex

En se rendant dans la boutique en ligne de Free Mobile, un nouvel encart fait son apparition afin de promouvoir Free Flex et attirer plus facilement les nouveaux abonnés.

En dégainant le 6 juillet 2021 sa “nouvelle façon de permettre au plus grand nombre d’accéder aux smartphones du marché au juste prix”, Free a eu le nez creux. Le premier bilan est sans appel. “Il y a eu un avant et un après Free Flex“, a révélé, Thomas Reynaud, directeur général de l’opérateur en mars lors des résultats annuels de la maison-mère Iliad. Le lancement de cette offre a redynamisé les ventes de l’opérateur, avec un triplement des recrutement le trimestre après le lancement. De quoi faire de 2021, “la meilleure année depuis 4 ans” pour Free Mobile, revenant même dans la course lors des deux derniers trimestres, face à Bouygues Telecom et Orange.

S’il compte 13.6 millions d’abonnés mobile en France, dont plus de 9 millions sur son forfait 4G/5G et Série Free, l’opérateur souhaite malgré tout continuer à séduire, et cela passera par une meilleure visibilité de son offre Free Flex. Dans cette optique, la boutique en ligne de Free Mobile a évolué hier pour se mettre au diapason de la solution de financement de Free. Un encart sur la gauche de la page présente désormais Free Flex et renvoie vers une page dédiée très détaillée.

De quoi rappeler que cette nouvelle façon de s’offrir son mobile permet un paiement sur 24 mois sans aucun frais, avec la garantie de ne pas payer plus cher grâce à la location avec option d’achat. Cette dernière est activable à tout moment. Tous les mobiles restitués sont recyclés. Près de 50 modèles de téléphones et plus de 100 références différentes sont ainsi proposées. Si la majorité sont des smartphones neufs, Free Mobile commercialise également des iPhone et Samsung reconditionnés.

Cette semaine, Frere a lancé dans sa boutique en ligne ses “Free Days” soit de nouvelles offres promotionnelles sur certains smartphones 5G, allant de 20 à 200€ de remise sur demande. Pour en profiter, il faudra nécessairement opter pour la solution de financement Free Flex, placée aujourd’hui au centre de sa stratégie commerciale. Grâce à l’étalement du paiement sur 2 ans, l’opérateur de Xavier Niel espère fidéliser ses abonnés, même s’il est possible de résilier son forfait tout en continuant de payer ses mensualités.